Пожару в СНТ «Ржевка-1» присвоили № 1-БИС, три человека погибли

Три человека погибли при пожаре в двухэтажном доме в СНТ «Ржевка-1» Красногвардейского района Санкт-Петербурга, сообщили в региональном ГУ МЧС 4 ноября. По данным 78.ru, пожару присвоили повышенный номер сложности «1-БИС».

Источник: Telegram-канал Александра Хорта

Информация о возгорании поступила спасателям в 10:55. Пять единиц техники и 25 сотрудников МЧС выехали по адресу: Солнечный участок, дом 159. На месте обнаружили тела женщины и двоих детей.

Издание пишет что, пожар произошел из-за взрыва бытового газа. Огонь охватил дом, баню, пристройку, а также три легковых автомобиля.

В 12:18 глава Красногвардейского района Андрей Хорт сообщил в личном Telegram-канале, что возгорание удалось локализовать. Еще двое детей не пострадали, они находились во втором доме и успели выйти на улицу, откуда их забрали соседи, уточнил чиновник.