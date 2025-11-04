Пожару в СНТ «Ржевка-1» присвоили № 1-БИС, три человека погибли

В 12:18 глава Красногвардейского района Андрей Хорт сообщил в личном Telegram-канале, что возгорание удалось локализовать. Еще двое детей не пострадали, они находились во втором доме и успели выйти на улицу, откуда их забрали соседи, уточнил чиновник.