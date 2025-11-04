Блогер Гусейн Гасанов переобъявлен в федеральный розыск

14 мая Чертановский суд Москвы заочно арестовал Гусейна Гасанова по делу о легализации преступных доходов. По соответствующей статье (ч. 4 ст. 174 УК РФ) ему грозит до 7 лет лишения свободы. По данным следствия, в 2019—2021 годах Гусейн Гасанов уклонился от уплаты налогов на сумму свыше 170 млн руб. Блогера объявили в розыск, в том числе международный.