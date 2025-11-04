Ричмонд
В Молдове незрячий мужчина провалился в яму: Он сломал ноги — доставать его пришлось спасателям

По данным ГИЧС, с начала года удалось спасти 25 человек, оказавшихся в чрезвычайных ситуациях.

Источник: Комсомольская правда

В Молдове незрячий мужчина провалился в яму. Инцидент произошёл в селе Верхняя Марьяновка Каушанского района.

Тревогу забила супруга 68-летнего сельчанина после того, как её незрячий муж ушёл из дома в неизвестном направлении. Женщина обратилась в полицию.

В ходе поисковых мероприятий мужчину обнаружили в глубокой яме рядом с домом. Сельчанин получил переломы ног. Пострадавшего извлекли и доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

