В Молдове незрячий мужчина провалился в яму: Он сломал ноги — доставать его пришлось спасателям

В Молдове незрячий мужчина провалился в яму. Инцидент произошёл в селе Верхняя Марьяновка Каушанского района.
Тревогу забила супруга 68-летнего сельчанина после того, как её незрячий муж ушёл из дома в неизвестном направлении. Женщина обратилась в полицию.
В ходе поисковых мероприятий мужчину обнаружили в глубокой яме рядом с домом. Сельчанин получил переломы ног. Пострадавшего извлекли и доставили в больницу для оказания медицинской помощи.
По данным ГИЧС, с начала года удалось спасти 25 человек, оказавшихся в чрезвычайных ситуациях.
