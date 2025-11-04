Ричмонд
Зарезанная 5-летняя девочка пролежала в диване 10 дней: ее маму до сих пор не нашли

«КП-Челябинск»: убитая девочка из Башкирии пролежала в диване 10 дней.

Источник: Комсомольская правда

В Челябинске в съемной квартире обнаружили тело пятилетней девочки с признаками насильственной смерти. По информации «КП-Челябинск», ребенок был убит около десяти дней назад, на теле обнаружены четыре ножевых ранения.

По данным наших коллег, квартиру дистанционно снимала 43-летняя женщина с пятилетним ребенком, приехавшие в Челябинск из башкирского села Ахуново. Изначально жилье было арендовано на несколько дней, но женщина ежедневно продлевала аренду, прожив там чуть более месяца.

2 ноября хозяйка квартиры предупредила жильцов о необходимости освободить помещение, так как сдала его другим людям. Однако к этому времени женщина с ребенком уже исчезла, оставив все свои вещи.

На следующий день, 3 ноября, уборщица, пришедшая для подготовки квартиры для новых жильцов. В квартире стоял зловонный запах, были разбросаны вещи, на кухне следы крови, а в диване — пакет с телом девочки.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». В настоящее время следователи и полиция разыскивают мать погибшей девочки. Проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.