Задержана мама зарезанной в Челябинске 5-летней девочки: в убийстве подозревают именно ее

Следственный комитет по Челябинской области сообщил о задержании 43-летней жительницы Башкирии, подозреваемой в убийстве своей пятилетней дочери. Как ранее сообщалось, тело ребенка с не менее чем четырьмя колото-резаными ранениями было обнаружено вчера в съемной квартире на улице 250-летия Челябинска.
По данным следствия, женщина с сентября посуточно арендовала квартиру в Челябинске, куда приехала с дочерью из башкирского села Ахуново. После выселения подозреваемой уборщица обнаружила в диване пакет с телом ребенка, а в квартире присутствовали следы крови и стоял зловонный запах.
Сотрудникам МВД обнаружили подозреваемую в Башкирии, ее доставили в следственный отдел.
В настоящее время осуществляется допрос фигурантки, следствие планирует предъявить ей официальное обвинение и ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Продолжается выполнение необходимых следственных и процессуальных действий по уголовному делу, возбужденному по признакам преступления, предусмотренного статьей «Убийство малолетнего».
