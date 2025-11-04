Задержана мама зарезанной в Челябинске 5-летней девочки: в убийстве подозревают именно ее

Следственный комитет по Челябинской области сообщил о задержании 43-летней жительницы Башкирии, подозреваемой в убийстве своей пятилетней дочери. Как ранее сообщалось, тело ребенка с не менее чем четырьмя колото-резаными ранениями было обнаружено вчера в съемной квартире на улице 250-летия Челябинска.