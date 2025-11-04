Ричмонд
Задержана мама зарезанной в Челябинске 5-летней девочки: в убийстве подозревают именно ее

В Башкирии задержали женщину, подозреваемую в убийстве 5-летней дочери.

Источник: Комсомольская правда

Следственный комитет по Челябинской области сообщил о задержании 43-летней жительницы Башкирии, подозреваемой в убийстве своей пятилетней дочери. Как ранее сообщалось, тело ребенка с не менее чем четырьмя колото-резаными ранениями было обнаружено вчера в съемной квартире на улице 250-летия Челябинска.

По данным следствия, женщина с сентября посуточно арендовала квартиру в Челябинске, куда приехала с дочерью из башкирского села Ахуново. После выселения подозреваемой уборщица обнаружила в диване пакет с телом ребенка, а в квартире присутствовали следы крови и стоял зловонный запах.

Сотрудникам МВД обнаружили подозреваемую в Башкирии, ее доставили в следственный отдел.

В настоящее время осуществляется допрос фигурантки, следствие планирует предъявить ей официальное обвинение и ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Продолжается выполнение необходимых следственных и процессуальных действий по уголовному делу, возбужденному по признакам преступления, предусмотренного статьей «Убийство малолетнего».

