В аэропорту Перми задержан рейс до Минвод — из-за столкновения самолета с птицей

В пермском аэропорту Большое Савино задерживаются два рейса — в Минеральные Воды и Хургаду. Самолет авиакомпании «Азимут», который должен был вылететь в Минеральные Воды в 15:25, согласно онлайн-табло, вылетит только в 20.20. Задержка связана с тем, что в Пермь все еще не прилетел самолет из Махачкалы. Вместо 14.25 лайнер из Дагестана прибудет в Пермь только в 19.25. По данным издания «Коммерсант», причиной задержки стало столкновение самолета Superjet с птицей во время посадки в Махачкале.