В аэропорту Перми задержан рейс до Минвод — из-за столкновения самолета с птицей

Задерживаются вылеты в Минеральные Воды и Хургаду.

Источник: Комсомольская правда

В пермском аэропорту Большое Савино задерживаются два рейса — в Минеральные Воды и Хургаду. Самолет авиакомпании «Азимут», который должен был вылететь в Минеральные Воды в 15:25, согласно онлайн-табло, вылетит только в 20.20. Задержка связана с тем, что в Пермь все еще не прилетел самолет из Махачкалы. Вместо 14.25 лайнер из Дагестана прибудет в Пермь только в 19.25. По данным издания «Коммерсант», причиной задержки стало столкновение самолета Superjet с птицей во время посадки в Махачкале.

По аналогичной причине задерживается и рейс авиакомпании «Россия» в Хургаду. Самолет из Египта, согласно онлайн-табло пермского аэропорта, прилетит не в 17.00,а только в 18.45. Соответственно вылет перенесен с 19:05 на 20:00.