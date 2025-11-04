Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Услышали хлопок и задымление». В Минске пожар произошел в гимназии № 61

МЧС сообщило об эвакуации 120 детей во время пожара в гимназии в Минске.

Источник: Комсомольская правда

В Минске во время пожара в гимназии № 61 были эвакуированы 120 учеников. Подробности рассказали в пресс-службе МЧС.

Возгорание в столичной гимназии произошло 4 ноября. О пожаре стало известно благодаря срабатыванию системы передачи извещений о ЧС «Молния».

На место незамедлительно выбыли подразделения спасателей, были задействованы семь единиц техники МЧС.

До приезда пожарных администрация объекта провела эвакуацию. Из здания вывели 120 учащихся гимназии и 25 работников. К счастью, никто не пострадал.

Загорание в электрощитовой на первом этаже здания гимназии ликвидировали сотрудники МЧС.

Причина случившегося устанавливается, — прокомментировали в пресс-службе.

Как рассказала директор гимназии Ирина Левковец, перед ЧП, с 11.00 до 13.00 часов, в здании проводилась плановая замена трансформатора в электрощитовой. После работ прозвучал громкий хлопок, после чего началось задымление на первом этаже, сработала система «Молния».

— Услышали хлопок и увидели задымление. Дети и все работники были выведены из здания на территорию, — пояснила она.

Учащиеся в гимназии находились в пришкольном лагере.

Еще МЧС сообщало, что 50 человек были эвакуированы во время пожара в кафе в центре Минска.

Также мы писали, что житель Минского района погиб, надышавшись паров краски при ремонте: «Уровень толуола превышал смертельную дозу в 18 раз».