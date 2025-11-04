«Услышали хлопок и задымление». В Минске пожар произошел в гимназии № 61

В Минске во время пожара в гимназии № 61 были эвакуированы 120 учеников. Подробности рассказали в пресс-службе МЧС.
Возгорание в столичной гимназии произошло 4 ноября. О пожаре стало известно благодаря срабатыванию системы передачи извещений о ЧС «Молния».
На место незамедлительно выбыли подразделения спасателей, были задействованы семь единиц техники МЧС.
До приезда пожарных администрация объекта провела эвакуацию. Из здания вывели 120 учащихся гимназии и 25 работников. К счастью, никто не пострадал.
Загорание в электрощитовой на первом этаже здания гимназии ликвидировали сотрудники МЧС.
Причина случившегося устанавливается, — прокомментировали в пресс-службе.
Как рассказала директор гимназии Ирина Левковец, перед ЧП, с 11.00 до 13.00 часов, в здании проводилась плановая замена трансформатора в электрощитовой. После работ прозвучал громкий хлопок, после чего началось задымление на первом этаже, сработала система «Молния».
— Услышали хлопок и увидели задымление. Дети и все работники были выведены из здания на территорию, — пояснила она.
Учащиеся в гимназии находились в пришкольном лагере.
