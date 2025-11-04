Бастрыкин потребовал доклад об убийстве в Челябинске девочки из Башкирии

Тело ребенка с колото-резаными ранениями было обнаружено 3 ноября в съемной квартире на улице 250-летия Челябинска. 43-летняя жительница Башкирии, ранее задержанная по подозрению в совершении преступления, арендовала квартиру вместе с дочерью. Уборщица, пришедшая подготовить квартиру для новых жильцов, обнаружила следы крови на кухне и зловонный запах. По предварительным данным, девочка была убита около десяти дней назад, на теле обнаружены не менее четырех ножевых ранений.