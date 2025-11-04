Бастрыкин потребовал доклад об убийстве в Челябинске девочки из Башкирии

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование уголовного дела об убийстве пятилетней девочки в Челябинске. Глава ведомства поручил исполняющему обязанности руководителя следственного управления СК Челябинской области Константину Правосудову представить подробный доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах.
Тело ребенка с колото-резаными ранениями было обнаружено 3 ноября в съемной квартире на улице 250-летия Челябинска. 43-летняя жительница Башкирии, ранее задержанная по подозрению в совершении преступления, арендовала квартиру вместе с дочерью. Уборщица, пришедшая подготовить квартиру для новых жильцов, обнаружила следы крови на кухне и зловонный запах. По предварительным данным, девочка была убита около десяти дней назад, на теле обнаружены не менее четырех ножевых ранений.
Подозреваемая в убийстве мама девочки задержана и доставлена из Башкирии в следственный отдел в Челябинск. Следствие планирует предъявить ей официальное обвинение и ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.