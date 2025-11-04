В Италии двое граждан Молдовы продавали соотечественников в рабство: Заставляли работать по 16 часов в день в жутких условиях

Расследование длилось почти год. Под следствием — два итальянских предпринимателя: 39-летний владелец фермы из Поджо-Руско (Мантуя) и 56-летний фермер из Бондено (Феррара). Их обвиняют в незаконном найме и эксплуатации более 50 работников. Один из них отправлен под домашний арест, другому запрещено покидать провинцию.