В Италии двое граждан Молдовы продавали соотечественников в рабство: Заставляли работать по 16 часов в день в жутких условиях

Десятки молдаван вывезли в Италию и превратили в рабов на фермах арбузов и тыкв.
На севере Италии раскрыта масштабная схема трудовой эксплуатации, в которой пострадали десятки граждан Молдовы.
По данным карабинеров из Мантуи и Европола, людей нелегально вывозили из страны, подделывали им документы и заставляли работать по 16 часов в сутки на фермах по выращиванию арбузов и тыкв.
Как сообщает Gazzetta di Mantova, организаторы схемы изменяли данные рабочих — «превращая» молдаван в румын или болгар, чтобы обойти итальянские квоты на иностранных работников.
На фермах провинции Мантуя молдаван держали под строгим контролем, платили копейки и заставляли снимать жильё в антисанитарных условиях, предоставленных самими работодателями. Любая попытка пожаловаться заканчивалась увольнением и высылкой домой.
Расследование длилось почти год. Под следствием — два итальянских предпринимателя: 39-летний владелец фермы из Поджо-Руско (Мантуя) и 56-летний фермер из Бондено (Феррара). Их обвиняют в незаконном найме и эксплуатации более 50 работников. Один из них отправлен под домашний арест, другому запрещено покидать провинцию.
Фермы этих предпринимателей поставляли арбузы и тыквы с географическим знаком качества IGP, экспортируя продукцию за рубеж.
К расследованию также привлекли двоих граждан Молдовы, которые занимались перевозкой и распределением рабочих между фермами. Их задержали 14 октября. Следователи установили, что именно итальянские фермеры были их основными заказчиками.
Прокуратура Италии ввела превентивные меры для защиты пострадавших, а также подчеркнула, что случай вновь демонстрирует уязвимость восточноевропейских сезонных работников и необходимость жёсткого контроля за аграрными предприятиями, использующими иностранный труд.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Почему Молдову никогда не примут в ЕС без Приднестровья и при чем тут «кипрский прецедент»: Властям ПАС придется договариваться с Россией — как им этого не хочется.
«Кипрский прецедент» не подходит Молдове — кто говорит обратное, тот врет (далее…).
Пенсионный стаж в Молдове можно купить за деньги: Во сколько гражданам обойдется ранний уход на заслуженный отдых.
В Молдове можно купить трудовой стаж, но цена на него отпугивает (далее…).
Нового премьера радует, что в Румынии хуже, чем в Молдове, президент Санду приглашает румын посмотреть на доведенную до нищеты нашу страну: И никто за 4 года не попытался навести порядок там, где они получили власть.
Очень по-пасовски — сравнивать ситуацию в Молдове с другими странами и ничего не делать в нашей республике (далее…).