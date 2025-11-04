Десять человек эвакуировали из горящей девятиэтажки на Ростовской в Воронеже

Утром 4 ноября в Воронеже произошел пожар в многоквартирном доме на улице Ростовской. Сообщение о возгорании в девятиэтажке поступило в МЧС в 6:30. На место происшествия незамедлительно выехали пять пожарных расчетов — 20 спасателей.
Как установили специалисты, очаг возгорания находился в квартире на шестом этаже. Огонь успел охватить две комнаты, балкон, ванную и коридор. Из-за сильного задымления спасателям пришлось в дыхательных масках эвакуировать десятерых жильцов дома. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.
Пожар был полностью ликвидирован к 7:20. На тушение огня и проведение аварийно-спасательных работ потребовалось 50 минут. Причины возгорания сейчас устанавливаются.