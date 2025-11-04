Десять человек эвакуировали из горящей девятиэтажки на Ростовской в Воронеже

Утром 4 ноября в Воронеже произошел пожар в многоквартирном доме на улице Ростовской. Сообщение о возгорании в девятиэтажке поступило в МЧС в 6:30. На место происшествия незамедлительно выехали пять пожарных расчетов — 20 спасателей.