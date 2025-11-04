Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Десять человек эвакуировали из горящей девятиэтажки на Ростовской в Воронеже

Пожар в квартире на шестом этаже удалось ликвидировать за 50 минут, обошлось без пострадавших.

Источник: Комсомольская правда

Утром 4 ноября в Воронеже произошел пожар в многоквартирном доме на улице Ростовской. Сообщение о возгорании в девятиэтажке поступило в МЧС в 6:30. На место происшествия незамедлительно выехали пять пожарных расчетов — 20 спасателей.

Как установили специалисты, очаг возгорания находился в квартире на шестом этаже. Огонь успел охватить две комнаты, балкон, ванную и коридор. Из-за сильного задымления спасателям пришлось в дыхательных масках эвакуировать десятерых жильцов дома. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.

Пожар был полностью ликвидирован к 7:20. На тушение огня и проведение аварийно-спасательных работ потребовалось 50 минут. Причины возгорания сейчас устанавливаются.