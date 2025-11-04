Ричмонд
В Челябинске задержали мать, подозреваемую в убийстве 5-летней дочери

После происшествия женщина пыталась скрыться в Башкортостане.

Источник: СУ СКР по Челябинской области

Задержана 43-летняя женщина, подозреваемая в убийстве своей пятилетней дочери, сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

Тело ребенка с колото-резаными ранениями было обнаружено 3 ноября в квартире на улице 250-летия Челябинска. Предварительное следствие установило, что женщина арендовала жилье посуточно. После ее выселения хозяйка квартиры обнаружила тело девочки, спрятанное в диване.

Подозреваемую задержали в Башкортостане и доставили в Челябинск. Следователи проводят допрос и готовят ходатайство об аресте фигурантки.

