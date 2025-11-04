МВД: 37-летняя блогер из Гродно с 17-летним сожителем провернула аферу на 1,5 миллиона рублей

В Гродно правоохранители задержали 37-летнюю блогера и ее 17-летнего сожителя за аферу, которую они провернули в соцсетях. Подробности рассказали в пресс-службе МВД.
В соцсетях популярные блогеры организовали сбор денег на лечение тяжелобольного ребенка с раздачей подарков. Фигуранты за 10 белорусских рублей присваивали подписчикам порядковые номера, а затем разыгрывали между ними призы — смартфоны и авто. Блогеры заверяли, что только малую часть из собранных денег они направят на призы, а всю остальную часть собранной суммы передадут на лечение ребенка.
На самом же деле из собранных 1,5 миллиона белорусских рублей фигуранты передали маме больного мальчика только 200 тысяч рублей. Еще 315 тысяч, по их словам, были потрачены на подарки для подписчиков. А все остальные деньги они тратили на свою роскошную жизнь: отдых на Мальдивы и ОАЭ, аренду элитного жилья, азартные игры и иные развлечения.
Фигурантам инкриминируют мошенничество в особо крупном размере. Задержанной белоруске и ее несовершеннолетнему сожителю грозит до 12 лет лишения свободы.
