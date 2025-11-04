Ричмонд
Разыскиваемый в Воронежской области беглый убийца мог совершить новое преступление на Белгородчине

Следователи проверяют причастность сбежавшего из-под стражи военнослужащего к убийству жителя поселка Новая Таволжанка.

Источник: Комсомольская правда

Белгородские следователи проверяют возможную причастность сбежавшего преступника к новому убийству. Мужчину ищут в том числе и в Воронежской области.

Как сообщили в белгородском региональном Следственном комитете 3 ноября, уголовное дело возбуждено по факту гибели жителя поселка Новая Таволжанка. Отмечается в официальном заявлении ведомства, что «на причастность к совершенному преступлению проверяется рядовой Алексей К.».

Напомним, что в октябре 2025 года Кострикин, находясь в том же поселке Новая Таволжанка, совершил особо тяжкое преступление — убил владельца дома и изнасиловал его супругу.

Несмотря на то, что 29 октября преступник был задержан, спустя двое суток ему удалось бежать из-под охраны. В настоящее время его местонахождение неизвестно. Розыск беглого преступника ведется не только в Белгородской, но и в соседней Воронежской области.