Полицейские объяснили причину эвакуации ТЦ «РИО» в Ростове

Напомним, что очевидцы сообщили об эвакуации торгового центра вечером 3 ноября. Они разместили в социальных сетях фото и видео, на которых видно, как посетители и сотрудники толпятся на улице. Территорию ТЦ оградили красно-белой лентой, к месту прибыли экстренные службы.