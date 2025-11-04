Полицейские объяснили причину эвакуации ТЦ «РИО» в Ростове

В ГУ МВД России по Ростовской области прокомментировали эвакуацию ТЦ «РИО». Об этом сообщается в телеграм-канале донской полиции.
Напомним, что очевидцы сообщили об эвакуации торгового центра вечером 3 ноября. Они разместили в социальных сетях фото и видео, на которых видно, как посетители и сотрудники толпятся на улице. Территорию ТЦ оградили красно-белой лентой, к месту прибыли экстренные службы.
— В дежурную часть Отдела полиции № 5 УМВД России по городу Ростову-на-Дону поступило сообщение об угрозе минирования торгового центра, — говорится в сообщении.
Сотрудники правоохранительных органов выехали к месту предполагаемого ЧП, но опасных предметов не обнаружили.