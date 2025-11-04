Ричмонд
В Челябинске пьяный водитель, уходя от ГАИ, протаранил машины на парковке

Водитель проигнорировал законное требование об остановке и предпринял попытку скрыться. Началось преследование.

В Челябинске пьяный водитель, уходя от ГАИ, протаранил несколько машины на парковке, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В дежурную часть Госавтоинспекции поступило сообщение от горожан о том, что за рулем Nissan, двигавшегося в направлении микрорайона «Привилегия», находится мужчина с явными признаками опьянения.

Информация была доведена до всех экипажей дорожно-патрульной службы, которые приступили к поиску транспортного средства.

У дома 31 по улице Цветной Бульвар нарушитель, не справившись с управлением, совершил столкновение с припаркованным автомобилем Omoda, тот от удара отлетел на соседний Mercedes.

В результате инцидента пострадавших нет, автомобили получили механические повреждения. После 47-летний водитель Nissan был задержан. В ходе освидетельствования у него были выявлены явные признаки состояния опьянения.

Составлены протоколы по части 1 статьи 12.8 (управление ТС в состоянии опьянения), части 2 статьи 12.37 (отсутствие страхового полиса ОСАГО) КоАП РФ. Водитель был отстранен от управления транспортным средством.