Трамвай и грузовик-мусоровоз столкнулись на улице Ташкентской в Самаре

Серьезное ДТП произошло в Самаре на улице Ташкентской 4 ноября. По соцсетям и пабликам разлетелись фото и видео, как столкнулись трамвай и грузовик-мусоровоз. Ситуацию прокомментировали в ГУ МВД России по Самарской области.
«За медицинской помощью никто не обращался», — сообщила пресс-служба ведомства.
ДТП произошло в районе дома № 88 на улице Ташкентской. С трамваем столкнулся грузовик Daewoo. Сотрудники полиции регулировали движение на дороге после этой аварии. А какие причины к нему привели, предстоит выяснить.