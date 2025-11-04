Трамвай и грузовик-мусоровоз столкнулись на улице Ташкентской в Самаре

Серьезное ДТП произошло в Самаре на улице Ташкентской 4 ноября. По соцсетям и пабликам разлетелись фото и видео, как столкнулись трамвай и грузовик-мусоровоз. Ситуацию прокомментировали в ГУ МВД России по Самарской области.