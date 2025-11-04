Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамвай и грузовик-мусоровоз столкнулись на улице Ташкентской в Самаре

Сотрудники полиции в Самаре регулировали движение после ДТП с участием трамвая.

Источник: ГУ МВД России по Самарской области

Серьезное ДТП произошло в Самаре на улице Ташкентской 4 ноября. По соцсетям и пабликам разлетелись фото и видео, как столкнулись трамвай и грузовик-мусоровоз. Ситуацию прокомментировали в ГУ МВД России по Самарской области.

«За медицинской помощью никто не обращался», — сообщила пресс-служба ведомства.

ДТП произошло в районе дома № 88 на улице Ташкентской. С трамваем столкнулся грузовик Daewoo. Сотрудники полиции регулировали движение на дороге после этой аварии. А какие причины к нему привели, предстоит выяснить.