«В легковушке ехала семья с тремя детьми». Прокуратура сообщила, что под Вороново по вине пьяного водителя фуры погибли дети

Смертельное ДТП произошло ночью 29 мая под Вороново. В ночное время за руль фуры сел 55-летний житель Бобруйска. Будут пьяным водитель разогнал большегруз до 89 километров в час на участке, где можно было ехать со скоростью не выше 70 километров в час для грузовиков. На закруглении дороги фура вылетела на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулась с «Ауди», за рулем которой был 34-летний мужчина, который вез домой жену и трех малолетних детей в возрасте от года до пяти лет.