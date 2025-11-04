«В легковушке ехала семья с тремя детьми». Прокуратура сообщила, что под Вороново по вине пьяного водителя фуры погибли дети

В Вороновском районе по вине пьяного водителя фуры в жесткой аварии погибли дети. Подробности сообщили в управлении взаимодействия со СМИ Генпрокуратуры.
Смертельное ДТП произошло ночью 29 мая под Вороново. В ночное время за руль фуры сел 55-летний житель Бобруйска. Будут пьяным водитель разогнал большегруз до 89 километров в час на участке, где можно было ехать со скоростью не выше 70 километров в час для грузовиков. На закруглении дороги фура вылетела на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулась с «Ауди», за рулем которой был 34-летний мужчина, который вез домой жену и трех малолетних детей в возрасте от года до пяти лет.
В аварии дети 2019 и 2024 года погибли, еще один ребенок 2020 года рождения получил тяжкие травмы. Водитель иномарки и его 27-летняя жена в ДТП получили менее тяжкие и легкие телесные повреждения.
После аварии дальнобойщик не стал оказывать помощь пострадавшим, не вызвал скорую или милицию, а скрылся. Его нашли в овраге пограничники с собакой через четыре часа после аварии, мужчина был в трех километрах от места происшествия. После задержания медосвидетельствование показало свыше 1 промилле у него в крови.
Следователи установили, что водитель пил коньяк во время движения перед столкновением. Ранее он уже был судим за ДТП с тяжкими травмами у пострадавшего. Кроме того, его неоднократно привлекали к административной ответственности за нарушение скоростного режима и ДТП с оставлением места происшествия.
До суда фигурант заключен под стражу. Ему инкриминирую нарушение ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двоих малолетних детей и причинение другим лицам телесных повреждений, оставление пострадавших в опасности (ч.5 ст. 317, ч.3 ст. 159 Уголовного кодекса Беларуси).
