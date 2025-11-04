Ричмонд
Перед Крымским мостом к вечеру 4 ноября появилась очередь из 592 авто

Очередь перед Крымским мостом продолжает расти.

Источник: Аргументы и факты

Перед Крымским мостом 4 ноября появилась очередь из 592 автомобилей, сообщает оперативный канал информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к путепроводу и подготовке к досмотру.

По данным на 17:00, со стороны Тамани находятся 240 транспортных средств. Здесь автомобилистам предстоит провести в ожидании около часа.

Со стороны Керчи в очереди стоят 352 автомобиля. Время ожидания в очереди также составляет примерно час.

Напомним, с начала 2025 года Крым посетило свыше 6,4 млн человек. Большинство гостей (62%) прибыло по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, еще 24% воспользовались железнодорожным транспортом, а 14% приехали через исторические регионы.

Ранее мы писали, что с 3 ноября 2025 года движение гибридных автомобилей и электромобилей через Крымский мост ограничено не только со стороны Краснодарского края, но и со стороны Крыма. Решение принято на основании рекомендаций силовых и правоохранительных структур для обеспечения безопасности.

Крымский мост: транспортный коридор через Керченский пролив
Самый длинный в Европе, Крымский мост связывает Таманский и Керченский полуострова. В материале рассмотрим основные его характеристики: географию, статус объекта, историю строительства и его стратегическое значение.
