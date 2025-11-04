Перед Крымским мостом к вечеру 4 ноября появилась очередь из 592 авто

Ранее мы писали, что с 3 ноября 2025 года движение гибридных автомобилей и электромобилей через Крымский мост ограничено не только со стороны Краснодарского края, но и со стороны Крыма. Решение принято на основании рекомендаций силовых и правоохранительных структур для обеспечения безопасности.