Прокуратура организовала проверку ДТП с погибшими в Ростовской области

В результате массового ДТП двое взрослых погибли, еще двое получили травмы. Кроме того, шестеро детей из микроавтобуса были доставлены в медучреждение для обследования и оказания помощи. Серьезно пострадала 14-летняя девочка, ее направили в БСМП.