В пятиэтажке в Башкирии случился сущий кошмар: все из-за пагубной привычки одного из жильцов

Предварительной причиной возгорания названа неосторожность при курении. В связи с этим Госкомитет по ЧС напоминает жителям республики о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности: не курить, будучи в состоянии алкогольного опьянения, внутри необорудованных помещений и вблизи легковоспламеняющихся веществ, не использовать в качестве пепельниц бумажные изделия, не выбрасывать непотушенные сигареты, а также хранить спички, зажигалки и сигареты в недоступном для детей месте.