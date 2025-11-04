Ричмонд
В пятиэтажке в Башкирии случился сущий кошмар: все из-за пагубной привычки одного из жильцов

В Башкирии в пожаре чуть не погиб житель Октябрьского.

Источник: Комсомольская правда

Вчера днем, 3 ноября, в башкирском городе Октябрьском произошел пожар в квартире на пятом этаже жилого дома. Об этом сообщила пресс-служба Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

По информации ведомства, на момент прибытия пожарных подразделений из здания самостоятельно эвакуировались 14 человек, включая троих детей. Огнеборцы спасли одного человека — 73-летнего мужчину, его вывели из задымленного помещения.

Предварительной причиной возгорания названа неосторожность при курении. В связи с этим Госкомитет по ЧС напоминает жителям республики о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности: не курить, будучи в состоянии алкогольного опьянения, внутри необорудованных помещений и вблизи легковоспламеняющихся веществ, не использовать в качестве пепельниц бумажные изделия, не выбрасывать непотушенные сигареты, а также хранить спички, зажигалки и сигареты в недоступном для детей месте.

При возникновении экстренных ситуаций гражданам настоятельно рекомендуют незамедлительно звонить по номеру 112.

