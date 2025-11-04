Смертельное ДТП под Жлобином: девушка-водитель сбила пожилого мужчину

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Жлобинском районе девушка на «Ладе» сбила 85-летнего пешехода, который двигался по проезжей части дороги в попутном направлении, сообщили БЕЛТА в УВД Гомельского облисполкома.
Авария произошла утром в деревне Щедрин по ул. Ленинской. Пострадавший с травмами был госпитализирован в больницу, где в последующем скончался.
Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения к внимательности и осмотрительности. Пешеходам следует двигаться только по пешеходным дорожкам, тротуарам или обочине. В случае отсутствия этих элементов — не далее 1 метра от края проезжей части. В темное время суток обязательно использовать световозвращающие элементы. Водителям при движении рекомендуется выбирать такую скорость движения, которая позволит вовремя среагировать на ситуацию на дороге и предотвратить происшествие. -0-