Смертельное ДТП под Жлобином: девушка-водитель сбила пожилого мужчину

Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения к внимательности и осмотрительности. Пешеходам следует двигаться только по пешеходным дорожкам, тротуарам или обочине. В случае отсутствия этих элементов — не далее 1 метра от края проезжей части. В темное время суток обязательно использовать световозвращающие элементы. Водителям при движении рекомендуется выбирать такую скорость движения, которая позволит вовремя среагировать на ситуацию на дороге и предотвратить происшествие. -0-