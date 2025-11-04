Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Смертельное ДТП под Жлобином: девушка-водитель сбила пожилого мужчину

Авария произошла утром в деревне Щедрин по ул. Ленинской. Пострадавший с травмами был госпитализирован в больницу, где в последующем скончался.

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Жлобинском районе девушка на «Ладе» сбила 85-летнего пешехода, который двигался по проезжей части дороги в попутном направлении, сообщили БЕЛТА в УВД Гомельского облисполкома.

Авария произошла утром в деревне Щедрин по ул. Ленинской. Пострадавший с травмами был госпитализирован в больницу, где в последующем скончался.

Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения к внимательности и осмотрительности. Пешеходам следует двигаться только по пешеходным дорожкам, тротуарам или обочине. В случае отсутствия этих элементов — не далее 1 метра от края проезжей части. В темное время суток обязательно использовать световозвращающие элементы. Водителям при движении рекомендуется выбирать такую скорость движения, которая позволит вовремя среагировать на ситуацию на дороге и предотвратить происшествие. -0-