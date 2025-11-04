В Молдове участились случаи подделки леев: Какие купюры особенно «любят» фальшивомонетчики

В Молдове участились случаи подделки денег.
В прошлом году их число выросло на 23% по сравнению с годом ранее. Подозрительные купюры попадают на проверку в лабораторию, которая выявляет все несоответствия.
Чаще всего фальшивомонетчики подделывают 100-леевые купюры. После проверки банкнот фальшивки либо уничтожают, либо хранят в Центре технико-криминалистический и судебной экспертизы, пишет moldova1.md.
— Наиболее распространённый способ подделки банкноты номиналом 100 леев — это преобразование меньшего номинала в больший. Например, 10 леев превращаются в 100 с помощью химических методов, — рассказывает криминалист.
Если вам попались поддельные купюры -обращайтесь в полицию. Пытаться их обменять — преступление. По закону, за изготовление или ввод в обращение фальшивых денег грозит до 10 лет лишения свободы.
