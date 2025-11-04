Убийство 5-летней девочки в Челябинске: ее мама отрицает вину

Подозреваемая в убийстве собственной пятилетней дочери в Челябинске 43-летняя жительница Башкирии в ходе допросов отрицает свою причастность к преступлению. Об этом со ссылкой источник сообщает «КП-Челябинск».
Как стало известно нашим коллегам, до рождения дочери женщина проживала вместе с отцом ребенка, однако впоследствии пара рассталась. Других детей у подозреваемой нет.
Напомним, тело пятилетней девочки с не менее чем четырьмя колото-резаными ранениями было обнаружено 3 ноября в съемной квартире на улице 250-летия Челябинска. Женщина с ребенком приехала в Челябинск из башкирского села Ахуново и с сентября арендовала квартиру посуточно.
Тело ребенка, завернутое в пакет, обнаружила уборщица после того, как подозреваемая съехала. В квартире были обнаружены следы крови и стоял характерный запах.
Жительницу Башкирии доставили в следственный отдел. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял расследование этого уголовного дела под личный контроль. Следствие планирует в ближайшее время предъявить женщине официальное обвинение и ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
