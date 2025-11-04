Убийство 5-летней девочки в Челябинске: ее мама отрицает вину

Напомним, тело пятилетней девочки с не менее чем четырьмя колото-резаными ранениями было обнаружено 3 ноября в съемной квартире на улице 250-летия Челябинска. Женщина с ребенком приехала в Челябинск из башкирского села Ахуново и с сентября арендовала квартиру посуточно.