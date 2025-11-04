В Перми ищут пропавшего 9-летнего мальчика в шлепках. Фото

На вид пропавшему 7−8 лет, он 130−135 сантиметров ростом, худощавого телосложения. У него темно-русые волосы и карие глаза. Ребенок был одет в голубую куртку с капюшоном, бежевую шапку, темно-синие штаны с надписью «Kids» на левой штанине, коричневые носки и темно-голубые шлепки. Волонтеры призывают всех, кто располагает любой информацией о месте нахождения мальчика, связаться по телефонам 102 или 112.