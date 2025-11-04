Ричмонд
В Перми ищут пропавшего 9-летнего мальчика в шлепках. Фото

В Перми разыскивают 9-летнего мальчика, который ушел пропал 3 ноября в Индустриальном районе. Ребенок ушел в курточке и шлепках. Добровольцев просят помочь в поисках, передает поисковый отряд волонтеров памяти Ирины Бухановой.

Ребенок пропал в Индустриальном районе.

«В Индустриальном районе Перми 3 ноября ушел 9-летний Шамиль Глушко. С тех пор о его местонахождении ничего не известно», — указано в telegram-канале поискового отряда.

На вид пропавшему 7−8 лет, он 130−135 сантиметров ростом, худощавого телосложения. У него темно-русые волосы и карие глаза. Ребенок был одет в голубую куртку с капюшоном, бежевую шапку, темно-синие штаны с надписью «Kids» на левой штанине, коричневые носки и темно-голубые шлепки. Волонтеры призывают всех, кто располагает любой информацией о месте нахождения мальчика, связаться по телефонам 102 или 112.

О местонахождении ребенка ничего не известно с 3 ноября.