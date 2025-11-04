Вучич признал, что Украина иногда получает оружие от Сербии

Вучич готов продавать оружие всем.
Президент Сербии Александр Вучич признал, что произведенные в стране боеприпасы иногда попадают на Украину, хотя власти стараются этого не допускать. Об этом глава государства сообщил 4 ноября во время участия в саммите о расширении ЕС в Брюсселе, трансляция велась на сайте форума «Европейские разговоры».
«Когда продавали, получили два очень серьезных заявления СВР РФ против Сербии и меня лично… Но сейчас у нас проблема, ведь мы должны продавать оружие кому-то, и мы продадим, кому сможем, чтобы заработать. Но стараемся заботиться, чтобы не увидеть эти боеприпасы в данной зоне конфликта. Но это происходит иногда», — сказал Вучич. По его словам, от военно-промышленного комплекса Сербии зависят 30 тысяч человек, которым необходимо выплачивать зарплаты.
Президент Сербии подчеркнул, что Белград не намерен напрямую поставлять боеприпасы ни России, ни Украине, однако вынужден продавать продукцию военного назначения для поддержки отрасли. Вучич указал, что заявления Службы внешней разведки России стали одной из причин приостановки экспорта боеприпасов властями Сербии в июне. Глава государства отметил, что ВПК страны способен производить в год 155−160 тысяч разных типов снарядов калибров от 60 до 155 миллиметров и ракеты для РСЗО. После июньских заявлений СВР для отправки боеприпасов за рубеж теперь требуются особые решения властей.