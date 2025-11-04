Вучич признал, что Украина иногда получает оружие от Сербии

«Когда продавали, получили два очень серьезных заявления СВР РФ против Сербии и меня лично… Но сейчас у нас проблема, ведь мы должны продавать оружие кому-то, и мы продадим, кому сможем, чтобы заработать. Но стараемся заботиться, чтобы не увидеть эти боеприпасы в данной зоне конфликта. Но это происходит иногда», — сказал Вучич. По его словам, от военно-промышленного комплекса Сербии зависят 30 тысяч человек, которым необходимо выплачивать зарплаты.