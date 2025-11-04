Силы ПВО вечером сбили 13 БПЛА ВСУ над Белгородской и Брянской областями

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за четыре часа сбили 10 украинских дронов над Белгородской областью и три над Брянской, сообщило в Telegram-канале Минобороны РФ.
«В период с 16.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», говорится в сообщении.
Ранее заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов в беседе с aif.ru высказал мнение, что украинские беспилотники в сторону Стерлитамака в Башкортостане могли быть запущены с территории Казахстана.
