За четыре часа над Брянской и Белгородской областями сбили 13 дронов ВСУ

Десять из 13 дронов были ликвидированы над территориями Белгородской области, а оставшиеся три цели поражены над Брянской областью.
Ранее Life.ru сообщал, что в ходе налёта вражеских БПЛА в Нижегородской области пострадало четыре жилых дома. На месте происшествия работают оперативные службы, оценивая масштабы разрушений. До этого в Стерлитамаке повреждения получило промышленное предприятие.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше