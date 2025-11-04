Ричмонд
За четыре часа над Брянской и Белгородской областями сбили 13 дронов ВСУ

Российская система противовоздушной обороны нейтрализовала 13 БПЛА украинского производства. Их сбили в течение четырёх часов в промежутке с 16:00 до 20:00 мск. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Источник: Life.ru

Десять из 13 дронов были ликвидированы над территориями Белгородской области, а оставшиеся три цели поражены над Брянской областью.

Ранее Life.ru сообщал, что в ходе налёта вражеских БПЛА в Нижегородской области пострадало четыре жилых дома. На месте происшествия работают оперативные службы, оценивая масштабы разрушений. До этого в Стерлитамаке повреждения получило промышленное предприятие.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

