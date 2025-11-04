Россия зачищает Красноармейск и прекращает военный диалог с США: главное об СВО на 4 ноября 2025 года

Представитель Кремля также добавил, что Москва и Вашингтон ранее обменивались информацией о расположении войск и линии соприкосновения в зоне СВО. Такие контакты позволяли снизить риски эскалации конфликта и избежать случайных инцидентов между вооруженными силами двух ядерных держав. Более подробно о последних новостях в зоне СВО — в материале URA.RU.