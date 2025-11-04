На трассе Тюмень-Ханты-Мансийск автобус с 15 детьми попал в ДТП. Видео

По последним данным от управления строительства Тюменской области, за 2025 год (к моменту на 30 октября) в области в авариях на дорогах погибло 152 человека. В 2024 году за этот же период погибло 146 человек. Важно отметить, что в этом году произошло на 87 аварий меньше, чем в прошлом.