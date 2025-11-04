Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Белгородской области два человека пострадали при атаке дронов ВСУ

В Белгородской области два мирных жителя пострадали при атаках беспилотников ВСУ.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Два мирных жителя пострадали в Белгородской области от атак беспилотников ВСУ, сообщил во вторник губернатор Вячеслав Гладков.

«ВСУ продолжают совершать атаки на наш регион. Пострадали два мирных жителя. В Грайворонском округе в селе Гора-Подол беспилотник сдетонировал о дорогу», — сообщил Гладков в своем Telegram-канале.

Отмечается, что мужчина, получивший баротравму, госпитализирован.

Кроме того, в селе Головчино в результате детонации FPV-дрона на территории коммерческого объекта также пострадал мужчина. Он был доставлен в больницу, где у него предварительно диагностировали баротравму.