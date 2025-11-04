Дроны ВСУ атаковали объекты инфраструктуры, многоквартирные дома в Белгородской области, есть пострадавшие

По уточненным данным, в Грайворонском округе получили баротравмы двое местных жителей. Мужчинам оказана медицинская помощь, один из них будет направлен на дополнительное обследование в белгородскую больницу. В городе Шебекино в результате ударов ещё нескольких дронов в 13 квартирах трёх многоквартирных домов выбиты окна.