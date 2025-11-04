Телеведущий Юрий Николаев умер на фоне продолжительной болезни: его жизнь и творчество

Первый опыт работы на кишиневском телевидении Николаев получил еще в школьные годы. Правда, начинал он не в качестве ведущего, а как исполнитель роли в телевизионной постановке под названием «Мужской разговор». Хотя на тот момент подростку исполнилось лишь тринадцать лет, для него это уже не являлось простым хобби, а представляло собой настоящую профессиональную деятельность. Именно в этот период жизни будущая звезда отечественного телевидения окончательно определила для себя профессиональный путь.