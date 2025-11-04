Ричмонд
18-летнего баскетболиста из ЦСКА жестоко избили в ночном клубе

Форвард столичного «ЦСКА-Юниор» 18-летний Владимир Ершов пострадал в ночном клубе и получил серьёзную черепно-мозговую травму.

Форвард столичного «ЦСКА-Юниор» 18-летний Владимир Ершов пострадал в ночном клубе и получил серьёзную черепно-мозговую травму. Об этом пишет SHOT.

Сейчас спортсмен находится в Центральной районной больнице Раменского в тяжёлом состоянии. Врачи оказывают ему необходимую помощь и круглосуточно наблюдают за его состоянием.

В ЦСКА сообщили, что поддерживают связь с родителями Ершова и лечащими врачами.

«Надеемся на силы организма Владимира, профессионализм медиков и объективное расследование правоохранительными органами инцидента», — отметили в клубе.

