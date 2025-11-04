Ричмонд
Путин заявил, что ракеты на ядерной установке будут сверхзвуковыми

В будущем ракеты на ядерной установке станут сверхзвуковыми. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин.

Ракеты с ядерной установкой смогут привысить скорость звука, заявил Путин.

«Будущие ракеты на ядерной установке будут и сверхзвуковыми», — заявил Путин. Сделал он это в эфире телеканала «Россия 24». Помимо этого президент заявил, что новое поколение ракет уже разрабатывается на основе ядерной установки, как у крылатой ракеты «Буревестник».

Ранее Путин представил новейшие разработки российского вооружения — ракету «Буревестник» на ядерной установке и торпеду «Посейдон», которые, по оценке военных экспертов, обеспечивают безопасность России на десятилетия вперед благодаря уникальным тактико-техническим характеристикам, недоступным другим странам. Президент анонсировал эти системы раненным бойцам с фронта специальной военной операции, подчеркнув важность информирования военнослужащих о средствах защиты страны.

