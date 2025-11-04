Путин заявил, что ракеты на ядерной установке будут сверхзвуковыми

«Будущие ракеты на ядерной установке будут и сверхзвуковыми», — заявил Путин. Сделал он это в эфире телеканала «Россия 24». Помимо этого президент заявил, что новое поколение ракет уже разрабатывается на основе ядерной установки, как у крылатой ракеты «Буревестник».