Путин: «Буревестник» и «Посейдон» будут иметь историческое значение на весь XXI век

Путин отметил создателей «Буревестника» и «Посейдона» как историческое событие.

Создание ракеты «Буревестник» и подводного аппарата «Посейдон» имеет историческое значение для всего XXI века. Об этом заявил президент России Владимир Путин и лично наградил разработчиков этих систем.

«Работа над новейшими стратегическими системами вооружения — крылатой ракеты “Буревестник” и беспилотным подводным аппаратом “Посейдон” имеют историческое значение. Ее результаты будут определять оборонный потенциал России на протяжении всего XXI века», — сказал Путин. Его слова передает ТАСС.

Глава государства вручил разработчикам комплексов государственный награды. Церемония награждения прошла в Кремле. Имена создателей перспективных военных разработок не разглашаются.

Ракета «Буревестник» и подводный аппарат «Посейдон» были испытаны накануне и анонсированы президентом Путиным как уникальные системы вооружения, не имеющие аналогов у других стран мира. По оценке военных экспертов, эти разработки способны преодолевать западные системы противодействия и обеспечивают оборонный потенциал России на долгосрочную перспективу.

