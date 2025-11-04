Путин: «Буревестник» и «Посейдон» будут иметь историческое значение на весь XXI век

Ракета «Буревестник» и подводный аппарат «Посейдон» были испытаны накануне и анонсированы президентом Путиным как уникальные системы вооружения, не имеющие аналогов у других стран мира. По оценке военных экспертов, эти разработки способны преодолевать западные системы противодействия и обеспечивают оборонный потенциал России на долгосрочную перспективу.