Путин: Россия начала серийное производство «Орешника»

Ранее, 10 октября 2025 года, президент Путин на пресс-конференции по итогам саммита СНГ в Душанбе объявил о разработке нового стратегического оружия. Депутат Государственной думы Андрей Колесник предположил, что новое оружие будет превосходить по мощности существующую ракету «Орешник» и отличаться большей избирательностью и разрушительной силой.