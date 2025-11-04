Угроза из-за океана: зачем США запускают ракету с ядерным потенциалом

Трехступенчатая твердотопливная ракета Minuteman III развивает скорость свыше 24 тысяч километров в час, а ее максимальная дальность составляет 13 тысяч километров. Хотя каждая такая ракета конструктивно рассчитана на три боевых блока, в настоящее время на ней размещается только один. Во время испытаний, проведенных в 2016 году, усовершенствованная версия межконтинентальной баллистической ракеты LGM-30G Minuteman III достигла скорости в 26 чисел Маха, что эквивалентно 30 тысячам километров в час. Этот результат остается непревзойденным рекордом среди всех мировых аналогов в классе ядерного оружия.