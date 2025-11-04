Путин заявил об использовании технологий «Буревестника» и «Посейдона» в Арктике

Компактные ядерные установки, созданные для крылатой ракеты «Буревестник» и беспилотного подводного аппарата «Посейдон», можно применять для добычи полезных ископаемых в труднодоступных районах, включая Арктику. Об этом заявил президент России Владимир Путин 4 ноября во время церемонии награждения разработчиков этих систем в Кремле.