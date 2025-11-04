Ричмонд
Путин объявил о разработке неизвестного оружия нового поколения

Российские специалисты ведут конкретную работу по созданию нового поколения вооружений и военной техники. Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил на церемонии награждения разработчиков стратегических систем «Буревестник» и «Посейдон».

Владимир Путин отметил передовые разработки российского вооружения.

Российские специалисты ведут конкретную работу по созданию нового поколения вооружений и военной техники. Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил на церемонии награждения разработчиков стратегических систем «Буревестник» и «Посейдон».

«Я знаю, что вы такую работу уже ведете. Не только в планах, но и в ваших расчетах, чертежах, на испытательных стендах и полигонах новое поколение вооружений и техники», — сказал Путин, обращаясь к специалистам оборонно-промышленного комплекса.

Также во время церемонии награждения разработчиков стратегических систем в Кремле Владимир Путин заявил, что компактные ядерные установки, созданные для крылатой ракеты «Буревестник» и беспилотного подводного аппарата «Посейдон», можно применять для добычи полезных ископаемых в труднодоступных районах, включая Арктику.

