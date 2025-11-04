Баскетболиста московского «ЦСКА-Юниор» избили в клубе, он в тяжелом состоянии

9 апреля агент российского футболиста Антона Мухина Антон Смирнов сообщил, что управляющий владивостокского клуба «Динамо» Эдуард Сандлер избил игрока во время восстановления команды в общественной бане. По словам агента спортсмена, Сандлер сначала ударил Мухина в лицо в парной, а затем нанес ему еще несколько ударов в другом помещении.