Баскетболиста московского «ЦСКА-Юниор» избили в клубе, он в тяжелом состоянии

Баскетболист столичного клуба «ЦСКА-Юниор» Владимир Ершов получил черепно-мозговую травму в результате избиения в ночном клубе. Об этом во вторник, 4 ноября, сообщил Shot.

По данным источника, сейчас спортсмен находится в центральной районной больнице подмосковного города Раменское в тяжелом состоянии, передает Telegram-канал.

В ЦСКА сообщили, что представители клуба находятся на связи с родителями игрока и врачами.

— Надеемся на силы организма Владимира, профессионализм медиков и объективное расследование инцидента правоохранительными органами, — передает сайт клуба.

23 августа сестра футболиста клуба «Русская община» Арсения Ерошевича, которого толпа жестоко избила в подмосковном городе Щелково, сообщила о его смерти. Троих мужчин, которые напали на спортсмена, задержали, двое из них признали вину в случившемся.

9 апреля агент российского футболиста Антона Мухина Антон Смирнов сообщил, что управляющий владивостокского клуба «Динамо» Эдуард Сандлер избил игрока во время восстановления команды в общественной бане. По словам агента спортсмена, Сандлер сначала ударил Мухина в лицо в парной, а затем нанес ему еще несколько ударов в другом помещении.