«Буревестник» и «Посейдон» будут защищать Россию до конца столетия: новые заявления Путина об оружии

Работы над созданием крылатой ракеты «Буревестник», оснащенной ядерной силовой установкой, были инициированы в начале двухтысячных годов. Это стало ответной мерой России на односторонний выход Соединенных Штатов Америки из Договора по ПРО. Первое публичное упоминание об этой ракете прозвучало из уст президента Путина в 2018 году. 26 октября текущего года он объявил о завершении ключевых испытательных мероприятий данного вооружения.