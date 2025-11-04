Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Украинские СМИ выдают убийство жителей села Ковшаровка за атаку ВС РФ

Украинские Telegram-каналы и СМИ пытаются выдать убийство двух гражданских с белым флагом из села Ковшаровка Харьковской области за атаку Вооружённых сил Российской Федерации. В ночь на 4 ноября Вооружённые силы Украины убили двух мирных жителей, которые шли с белым флагом к российским позициям.

Источник: Life.ru

Мужчина с собакой и дедушка двигались по дороге в сторону российских военных, когда внезапно налетели украинские БПЛА и несколько раз ударили по мирным жителям с белым флагом. Они скончались на месте.

Ранее вражеский дрон ВСУ беспощадно поразил стоявшую на коленях бабушку из Купянска во время молитвы. На кадрах видно, как женщина стоит на дороге и молится. В нескольких метрах от неё находится дрон, который через секунды врезается в неё и взрывается. Трагедия произошла во время движения пенсионерки из Купянска в сторону Харькова.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше