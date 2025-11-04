Ричмонд
Воздушное пространство Бельгии закрыли из-за обнаружения беспилотников

Воздушное пространство Бельгии закрыли из-за БПЛА, рейсы перенаправляют.

Источник: Reuters

БРЮССЕЛЬ, 4 ноя — РИА Новости. Воздушное пространство Бельгии было закрыто после обнаружения в районе аэропортов Брюсселя и Льежа беспилотников, рейсы перенаправили в Нидерланды (Маастрихт) и Германию (Кельн), сообщает сайт телеканала RTBF со ссылкой на пресс-секретаря льежского аэропорта.

«Все бельгийское воздушное пространство закрыто», — цитирует телеканал его слова.

Ранее сообщалось, что в районе международного аэропорта Брюсселя был обнаружен по меньшей мере один дрон в небе, аэропорт закрыли и рейсы перенаправили в Льеж. Однако позднее стало известно, что и аэропорт Льежа был закрыт по той же причине.

В аэропорту Льежа создан кризисный штаб.

