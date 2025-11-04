Ричмонд
NYT: Белый дом видит три военных сценария по Венесуэле

Белый дом изучает три сценария проведения военных операций в Венесуэле.

Администрация США изучает три сценария проведения военных операций в Венесуэле: авиаудары по военным объектам, отправка сил специальных операций или развертывание контртеррористических подразделений. Об этом сообщает газета New York Times.

«Первый вариант предполагает авиаудары по военным объектам… с целью лишить Мадуро (Президент Венесуэлы Николас Мадуро — прим. ред.) военной поддержки. Второй подход предполагает отправку со стороны США сил специального назначения, таких как армейское подразделение “Дельта” или шестой отряд “морских котиков” ВМС США, для захвата или убийства Мадуро», — пишет издание со ссылкой на источники. Третий сценарий предусматривает наиболее масштабную операцию — отправку контртеррористических сил для установления контроля над аэродромами и частью нефтяных месторождений Венесуэлы.

Эскалация напряженности между США и Венесуэлой началась после того, как администрация Трампа отклонила предложение президента Мадуро о передаче американским компаниям контрактов на добычу нефти и золота в обмен на смягчение политического курса Вашингтона. На фоне разрыва дипломатических отношений и обвинений венесуэльского лидера в связях с наркокартелями американские власти не исключали возможность судебного преследования Мадуро, а в августе президент Трамп заявил о готовности применить «все элементы американской силы» для борьбы с наркоторговлей, включая военную операцию.

Глава МИД в правительстве Уго Чавеса и президент Венесуэлы — Николас Мадуро остаётся загадкой для мировой общественности. Водитель автобуса в феноменальные сроки возглавил страну, погружённую в кризисы. Он победил на выборах после смерти лидера Боливарианской революции и продолжил его курс. Рассказываем о ключевых этапах биографии Николаса Мадуро.
