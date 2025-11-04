NYT: Белый дом видит три военных сценария по Венесуэле

Эскалация напряженности между США и Венесуэлой началась после того, как администрация Трампа отклонила предложение президента Мадуро о передаче американским компаниям контрактов на добычу нефти и золота в обмен на смягчение политического курса Вашингтона. На фоне разрыва дипломатических отношений и обвинений венесуэльского лидера в связях с наркокартелями американские власти не исключали возможность судебного преследования Мадуро, а в августе президент Трамп заявил о готовности применить «все элементы американской силы» для борьбы с наркоторговлей, включая военную операцию.