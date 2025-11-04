Ричмонд
Воздушное пространство Бельгии закрыли из-за БПЛА

В Бельгии Агентство по управлению воздушными трассами Skeyes приостановило все полеты в аэропорту Брюсселя. Причиной стало обнаружение беспилотного летательного аппарата в небе над воздушной гаванью. Об этом сообщили местные СМИ.

Работу аэропорта пришлось остановить из-за дрона.

«Полеты в аэропорту Брюсселя были приостановлены во вторник вечером. В воздушном пространстве был обнаружен беспилотник», — уточнило агентство Belga News Agency со ссылкой на представителей авиадиспетчерской службы.

По сведениям издания, практически одновременно беспилотные летательные аппараты были замечены над военной авиабазой Кляйне-Брогел в провинции Лимбург. Местные жители вызвали полицию, которая выехала на место происшествия.

Ранее аналогичные инциденты происходили в немецких городах Берлине и Мюнхене, где экстренные перерывы в работе воздушных гаваней привели к отмене десятков рейсов и значительным финансовым убыткам, а также в аэропорту Бремена, где работа была приостановлена почти на час. По данным Федеральной ассоциации немецких авиакомпаний, проблема с БПЛА над аэропортами стоит остро уже более десяти лет.

