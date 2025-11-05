Под Сысертью сгорел частный дом, погибли люди

К месту ЧП были направлены шесть единиц пожарной техники и 20 сотрудников МЧС. Открытое горение удалось ликвидировать, после чего спасатели приступили к проливке и разбору сгоревших конструкций. Завершить работы по ликвидации последствий пожара удалось только в 01:07 ночи 5 ноября.