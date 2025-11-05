В Бельгии закрыли воздушное пространство на час из-за беспилотника

Ранее аэропорт Бремена в Германии временно прекращал работу после обнаружения беспилотного летательного аппарата. Воздушная гавань Берлин-Бранденбург до этого также прерывала работу на два часа по аналогичной причине, что потребовало перенаправления рейсов в другие аэропорты. Кроме того, в начале октября мюнхенский аэропорт дважды вводил ограничения на полёты.