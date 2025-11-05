Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гендиректор Gunvor: российская нефть найдет покупателей даже под санкциями

Нефть из России пользуется высоким спросом на международном рынке и найдет покупателей даже под санкциями США. Об этом заявил гендиректор Gunvor Group Торбьерн Торнквист.

Танкеры доставляют российскую нефть потребителям.

Нефть из России пользуется высоким спросом на международном рынке и найдет покупателей даже под санкциями США. Об этом заявил гендиректор Gunvor Group Торбьерн Торнквист.

«В конечном итоге вы увидите, что все больше и больше перегруженной российской нефти, так или иначе, попадает на рынок», — передает Bloomberg слова Торнквиста. Он добавил, что Китай и другие страны продолжают закупать российскую нефть.

Ранее индийские государственные НПЗ отказались закупать российскую нефть после введения США санкций. В результате нефтяной трафик перенаправился в Китай, который остается крупнейшим покупателем российской нефти с объемом поставок около двух миллионов баррелей в сутки и, по оценкам экспертов, вряд ли прекратит импорт российского сырья несмотря на угрозы американских пошлин.