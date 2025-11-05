Ричмонд
Афганский Кандагар отправил России 50 тонн яблок

Афганский Кандагар экспортировал в Россию 50 тонн яблок. Вскоре они появятся на полках российских магазинов. Поставке фруктов предшествовала отгрузка крупной партии гранатов из этого региона.

Яблоки из Афганистана появятся на российских прилавках.

«Начало экспорта яблок в Россию после гранатов — это радостная новость и хороший, плодотворный шаг. Это позволит афганским садоводам найти новый и хороший рынок сбыта для своих фруктов», — сообщил афганский новостной портал Alemarah.

По сведениям издания, 50 тонн яблок местного производства были упакованы в соответствии с международными стандартами и экспортированы в Россию через контрольно-пропускной пункт Торгунди в западной провинции Герат. Поставку организовала частная компания Kanda Fruit.

Как сообщало URA.RU ранее, заинтересованность в расширении экспорта своих традиционных товаров — кофе, морепродуктов и табака — на российский рынок выразила Никарагуа. Взамен страна готова стать хабом для поставок товаров из РФ в другие государства Центральной и Латинской Америки.