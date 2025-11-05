Афганский Кандагар отправил России 50 тонн яблок

Как сообщало URA.RU ранее, заинтересованность в расширении экспорта своих традиционных товаров — кофе, морепродуктов и табака — на российский рынок выразила Никарагуа. Взамен страна готова стать хабом для поставок товаров из РФ в другие государства Центральной и Латинской Америки.