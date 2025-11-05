Афганский Кандагар отправил России 50 тонн яблок

Яблоки из Афганистана появятся на российских прилавках.
Афганский Кандагар экспортировал в Россию 50 тонн яблок. Вскоре они появятся на полках российских магазинов. Поставке фруктов предшествовала отгрузка крупной партии гранатов из этого региона.
«Начало экспорта яблок в Россию после гранатов — это радостная новость и хороший, плодотворный шаг. Это позволит афганским садоводам найти новый и хороший рынок сбыта для своих фруктов», — сообщил афганский новостной портал Alemarah.
По сведениям издания, 50 тонн яблок местного производства были упакованы в соответствии с международными стандартами и экспортированы в Россию через контрольно-пропускной пункт Торгунди в западной провинции Герат. Поставку организовала частная компания Kanda Fruit.
