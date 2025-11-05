В США потерпел крушение самолет

Возле международного аэропорта имени Мохаммеда Али в американском городе Луисвилл (штат Кентукки) произошла авиакатастрофа. По информации телекомпании ABC, воздушное судно потерпело крушение, в результате чего имеются пострадавшие.
На место происшествия оперативно выехали сотрудники экстренных служб для ликвидации последствий и оказания помощи.
Информация о причинах инцидента, а также о типе самолета и количестве людей на борту на данный момент не уточняется.
Ранее сообщалось, что как минимум 12 человек погибли в результате крушения самолёта с иностранными туристами.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.